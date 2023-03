Météo : plusieurs mesures d’urgence en vigueur pour réduire la pollution de l’air

Photo : YONHAP News

Difficile d’observer au loin parfaitement à Séoul et dans plusieurs autres régions de l’ouest. Un épais brouillard de particules fines s’est déposé sur les régions de Gyeonggi, de Chuncheong et dans le Jeolla du Nord en ce troisième lundi de mars. Le niveau « mauvais » a été décrété obligeant le ministère de l'Environnement à prendre des mesures d’urgence. Entrées en vigueur ce matin à 6 heures, elles dureront jusqu’à ce soir 21 heures.Ces dispositifs consistent à ajuster les horaires d’exploitation des lieux d'incinération de déchets qui émettent des poussières fines, à obliger le nettoyage à l’eau dans les centres-villes et à recouvrir certains équipements pour éviter la dispersion des particules.Selon les estimations de l'Institut national de recherche pour l'environnement, la concentration de poussières fines devrait baisser mardi dans la soirée, lorsque la circulation atmosphérique commencera à devenir plus fluide.Sinon, le temps a été agréable. Quelque peu nuageux sur les trois quarts nord-est dans la matinée, le ciel s’est progressivement découvert. Les températures, de leur côté, continuent de se réchauffer. Les 20°C ont été atteints dans trois grandes villes à savoir Gangneung, Daejeon et Daegu. Séoul a observé 16°C, de même pour l’île méridionale de Jeju, Busan est monté à 18°C tandis que la maximale, 21°C, a été recensée à Gwangju, dans le sud-ouest.