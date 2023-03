Sommet Yoon-Kishida : Séoul manifeste ses regrets à l’égard de certaines informations publiées par la presse japonaise

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont entretenus en tête-à-tête jeudi dernier à Tokyo. Après cette entrevue, les médias nippons continuent de publier les informations sur ses résultats. Séoul en juge certaines fausses. Elles concernent notamment les épineux contentieux bilatéraux comme ceux autour des îlots Dokdo et des femmes de réconfort, ainsi que les produits halieutiques de la région de Fukushima que Séoul interdit toujours d’importer.Cela mécontente beaucoup de sud-Coréens et leurs autorités diplomatiques ont fini par réagir. En effet, elles ont exprimé leurs regrets et appelé à ne plus diffuser de telles informations, selon le Bureau présidentiel de Yongsan. Celui-ci a alors réaffirmé que les deux premières questions n’avaient pas été abordées lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida.La présidence de la République s’est aussi expliquée sur les fruits de mer en question. Un de ses responsables a annoncé ne pas pouvoir dévoiler si les deux dirigeants en ont discuté ou non. Il a pourtant confirmé que d’autres hommes politiques nippons avaient évoqué ce dossier lors de leur rencontre avec le président Yoon.L’officiel en a profité pour faire part de la position du gouvernement de Séoul sur ce sujet, à savoir que celui-ci ne pourra jamais accepter la demande nippone de lever l’embargo, si ces produits sont jugés dangereux pour la santé et la sécurité de son peuple. Il est allé plus loin en posant deux conditions nécessaires pour faire dissiper son inquiétude : une preuve scientifique prouvant leur sécurité et le sentiment en ce sens des sud-Coréens.