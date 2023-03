Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a invité le président sud-coréen au sommet du G7 que son pays organisera en mai sur l'île de Hokkaido.A en croire les médias nippons, Fumio Kishida l’a annoncé hier aux journalistes lors de son voyage à New Delhi en Inde. Il a également convié à la rencontre les dirigeants de plusieurs autres pays comme le Brésil, l’Australie, le Vietnam et l’Indonésie.Yoon Suk-yeol a salué une « mesure positive » prise suite à son face-à-face avec le chef du gouvernement nippon, jeudi dernier à Tokyo, selon son porte-parole. Il aurait alors laissé entendre qu’il sera présent à la grand-messe, qui réunira les puissances industrialisées de la planète. Si tel est le cas, le chef de l’Etat pourrait retrouver Kishida et Joe Biden à deux ou à trois.