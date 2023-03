Apple Pay entre en service en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Apple Pay débarque aujourd’hui au pays du Matin clair. Le géant californien Apple et la société de carte de crédit sud-coréenne Hyundai Card ont enfin réalisé ce projet. Les utilisateurs d’iPhone peuvent, depuis ce matin, régler leurs achats sans montrer la carte Hyundai à la caisse.Pour le moment, les superettes de proximité, les grands magasins comme Shinsegae et Lotte, les cafés Starbucks ou encore les boulangeries Paris Baguette disposent des terminaux de paiement basés sur la technologie de communication en champ proche (NFC).La commercialisation d’Apple Pay a été retardée de près de deux mois à cause du plan de Hyundai Card sur le soutien à l’achat des terminaux NFC aux petits commerçants, jugé déloyal. L’entreprise sud-coréenne a dû alors renoncer à l’exclusivité de ce service de la marque à la pomme.L’arrivée d’Apple Pay fait craindre à certains d’éventuelles répercussions sur le marché des smartphones, car jusqu’à présent les modèles Galaxy de Samsung Electronics étaient les seuls à offrir un service de paiement sans contact dans le pays avec son système appelé Samsung Pay. Le géant sud-coréen de l’électronique accélère ainsi ses partenariats dans le domaine. Il a déjà signé le mois dernier un protocole d'entente avec Naver Financial, qui exploite le système Naver Pay, et prépare aussi une collaboration avec Kakao Pay.Cependant, les acteurs du milieu des TIC estiment majoritairement que l’impact d’Apple Pay ne sera pas si important.