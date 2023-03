Femmes de réconfort : Séoul s’apprête à chercher les moyens d’utiliser l’argent versé par Tokyo en 2015

Photo : YONHAP News

La question de l’exécution de l’accord sur les femmes de réconfort conclu en 2015 par Séoul et Tokyo refait surface, après la récente annonce du plan d’indemnisation des ex-travailleurs forcés au Japon pendant la Seconde guerre mondiale.Le gouvernement sud-coréen de l’époque a créé une fondation dite « réconciliation et guérison », chargée de distribuer à ses victimes, encore en vie, du système d’esclavage sexuel mis en place par l’armée nippone durant le conflit, et à leurs descendants, un milliard de yens, soit environ 10 milliards de wons, versés par le Japon en vertu de ce pacte.Pourtant, l’administration suivante, celle de Moon Jae-in, a critiqué le traité, estimant que celui-ci ne permettra pas de résoudre le dossier, et a fini par annoncer officiellement la fermeture de la fondation. C’était en novembre 2018. Depuis, l’accord reste lettre morte.Avant cela, 4,4 milliards de wons ont cependant été versés aux ex-wianbus et à leurs proches. Il reste donc 5,6 milliards de wons à partager. Les négociations entre les deux pays voisins sur leur utilisation n’ont pas encore abouti.Dans ce contexte, le gouvernement de Yoon Suk-yeol, lui, cherche à se démarquer de son prédécesseur sur ce sujet. Il envisage de mettre en œuvre les mesures promises il y a huit ans.Effectivement, un responsable de son ministère des Affaires étrangères a annoncé hier que l’exécutif procéderait à un examen concret sur les moyens de se servir de l’argent qui reste, en tenant compte des opinions publiques et en consultations interministérielles. Il a ajouté considérer l’accord comme une entente officielle entre les deux nations.Cependant, les choses ne semblent pas si simples. Lors de sa signature, Séoul s’est engagé notamment à faire des efforts pour résoudre la question de la statue de la fille de la paix, dressée devant l’ambassade du Japon à Séoul. Une sculpture en bronze rappelant le sort des victimes qui continue de faire l’objet de différend bilatéral.