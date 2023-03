Indice des prix à la production : accroissement de 0,1 % en février

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la production (IPP) a poursuivi sa hausse pour le deuxième mois consécutif. Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK) aujourd’hui, il s’est établi à 120,42 en février dernier, soit une augmentation de 0,1 % sur un mois. Le chiffre a progressé de 4,8 % par rapport à il y a un an, mais le rythme de croissance ralentit depuis juillet dernier.Plus précisément, les services se sont accrus de 0,3 % en glissement mensuel. Notamment la restauration et l’hôtellerie ont enregistré une progression de 0,6 %, et l’immobilier de 0,5 %. Les produits industriels ont augmenté, quant à eux, de 0,1 %. Le charbon et les produits pétroliers ont reculé de 1 %, alors que les ordinateurs, les équipements électroniques et optiques ont crû de 0,9 %. En revanche, l’électricité, le gaz, l’eau et les déchets ont diminué de 0,3 %.Quant à l’indice des prix de l'offre intérieure qui mesure les variations des cours, y compris ceux des articles importés, il a connu une hausse de 0,7 % par rapport à janvier. L’indice des prix de la production totale qui inclut les marchandises exportées a, pour sa part, progressé de 0,4 % toujours comparé au premier mois de l’année.