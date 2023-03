Le Conseil de sécurité de l'Onu toujours divisé sur le nouveau tir d’ICBM de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni hier à la demande des Etats-Unis, du Japon, tous deux membres, et de la Corée du Sud. Avec à l’ordre du jour le dernier tir de missile balistique intercontinental (ICBM) de Pyongyang. Il n’a pas réussi pour autant à produire de résultat concret. En cause : l’opposition de la Chine et de la Russie.Cette fois encore, ces deux grands protecteurs du régime de Kim Jong-un ont défendu la provocation de celui-ci, qui selon eux, est une réponse légitime aux exercices militaires Séoul-Washington, actuellement en cours.L’ambassadrice des USA à l’Onu a aussitôt rétorqué. Selon Linda Thomas-Greenfield, Pékin et Moscou croient que « le Conseil doit rester muet au sujet des bravades du pays communiste, mais son silence est loin d’être efficace ». Ses collègues sud-coréen, japonais et des pays occidentaux ont eux aussi appelé à une action unie de l’organe.Selon la représentante américaine, le Conseil doit adopter une résolution qui impose des sanctions au Nord, chaque fois que celui-ci teste son ICBM et « l’obstructionnisme de l’empire du Milieu et de la Russie l’encourage à lancer des missiles balistiques en toute impunité ». Dans la foulée, la diplomate a une nouvelle fois appelé à sa dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible ».Son collègue français Nicolas de Rivière a déploré que le Conseil reste désuni et silencieux depuis plus d’un an face à la multiplication des tirs de missiles de Pyongyang. Et l’ambassadeur sud-coréen Hwang Joon-kook a quant à lui annoncé condamner ses provocations répétées dans les termes les plus forts.