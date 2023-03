Washington épingle Séoul dans son dernier rapport sur la situation des droits de l’Homme

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a manifesté sa préoccupation à l’égard de la restriction de la liberté d’expression en Corée du Sud. Dans son rapport 2022 sur la situation des droits de l’Homme dans le monde, le département d’Etat américain a épinglé celle-ci sur la corruption du gouvernement, l’absence d’enquêtes sur les violences de genre ou encore les sanctions contre les relations homosexuelles au sein de l’armée.Selon ce document, dans le sud de la péninsule, en droit, l’exécutif respecte largement la liberté d’expression et celle de la presse. Il limite néanmoins la liberté d’expression garantie par la Constitution et l’accès à Internet, et ce en appliquant la fameuse loi anti-communiste sur la sécurité nationale.Le rapport évoque dans le même temps la réaction de l’administration en exercice à la polémique sur des propos grossiers tenus par Yoon Suk-yeol à l’égard d’« une instance législative étrangère », vraisemblablement le Congrès américain, lors de son déplacement à New York en septembre dernier.La diplomatie américaine a aussi montré du doigt le fait que le gouvernement de Séoul a recours à la loi sur la diffamation pour censurer les expressions de particuliers comme de médias.Le rapport fait également état de certaines restrictions à la liberté de manifestation, en particulier près du siège présidentiel, de plusieurs affaires de corruption impliquant des patrons de conglomérat et le chef en exercice du principal parti de l’opposition Lee Jae-myung en lien avec le projet d’aménagement résidentiel du quartier de Daejangdong de la ville de Seongnam, un projet mené lors qu’il en a été maire de 2010 à 2018.