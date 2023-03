Le Hanbit-TLV réussit son vol

Photo : YONHAP News

Três, dois, um.. en portugais, ou trois, deux, un.. en français. Après plusieurs tentatives, le premier lanceur d'essai suborbital privé sud-coréen a été tiré, dimanche après-midi, avec succès depuis le centre spatial d’Alcantara, situé dans le nord du Brésil. C’est ce qu’a annoncé son heureux développeur, Innospace, après avoir analysé les données sur le vol, en collaboration avec l’armée de l’air brésilienne.Le « Hanbit-TLV », c’est ainsi qu’il s’appelle, a réussi à voler pendant 4 minutes et 33 secondes dans l’espace, avant de retomber dans les eaux. Sa mission ? Vérifier les performances de vol du moteur hybride de 15 tonnes, qui sera intégré au lanceur à deux étages « Hanbit-Nano » pour le lancement de satellites.Avec la demande croissante des satellites, le marché mondial de l’espace est estimé à croître de 18 000 milliards à 40 000 milliards de wons, soit de 13 milliards à 29 milliards d’euros, entre 2022 et 2029. En Corée du Sud, pendant que « Naro » et « Nuri » se développaient à l’initiative du gouvernement, des entreprises privées s’étaient lancées elles aussi dans le secteur des projectiles de petite taille.Pour rappel, Innospace avait déjà tenté le lancement de son engin le 8 mars dernier, en vain. En effet, il avait été automatiquement arrêté dix secondes avant le décollage en raison d’un problème de refroidissement excessif de la batterie.Le patron de la start-up, Kim Soo-jong, a déclaré qu’à travers les essais de lancement, il a pu accumuler de l’expérience et du savoir-faire et que ces derniers sont devenus les technologies noyaux de l’entreprise.