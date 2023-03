Les exportations en baisse annuelle de plus de 17 % entre le 1er et le 20 mars

Photo : YONHAP News

Les exportations restent en berne, au point qu’entre le 1er et le 20 mars, elles ont reculé de 17,4 % par rapport à la même période l’an dernier, à quelque 30,9 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’Administration des douanes.Si on tient compte du nombre de jours ouvrés pendant cet intervalle, un jour de plus qu’il y a un an, avec 14,5, la moyenne des expéditions quotidiennes a diminué de 23,1 %.Quant aux importations, leur montant a lui aussi baissé de 5,7 % pour se chiffrer à 37,2 milliards de dollars. La Corée du Sud a donc accusé un déficit commercial de 6,3 milliards de dollars, 200 millions de plus qu’entre le 1er et le 20 février. Ce qui porte à 24,1 milliards le solde négatif de la balance commerciale cumulé depuis le début de l’année.Les ventes d'automobiles ont progressé, tandis que celles de semi-conducteurs, de produits pétroliers et d’équipements de communication sans fil ont chuté. Les Etats-Unis ont acheté davantage de biens « made in Korea ». Vice-versa pour la Chine, l’Union européenne, le Vietnam, le Japon et l’Inde.Et le pays du Matin clair a importé plus de charbon et de voitures particulières et réduit les achats de pétrole brut, de semi-conducteurs et de gaz. Il a par ailleurs multiplié ses importations de marchandises fabriquées dans l’empire du Milieu et à Taïwan, tandis qu’il a diminué celles en provenance des USA, de l’UE, de l’archipel japonais et de l’Australie.