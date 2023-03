Météo : nouvelle journée rythmée par les particules fines

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée de suite, le ciel sud-coréen a été sensiblement pollué. Son état s’est toutefois amélioré dans l’après-midi dans plusieurs régions sauf celle métropolitaine, où le niveau « mauvais » a été conservé.La concentration de poussières fines est certes inférieure à celle d’hier, mais son niveau est deux à trois fois plus élevé que les jours où l’air est pur. D’après des experts, elle devrait nettement baisser dans la plupart des régions, à l’exception de celle de Séoul et du centre.Par ailleurs, le temps a été ensoleillé toute la journée sur quasiment l’ensemble du territoire. Le littoral sud et l’île méridionale de Jeju ont fait défaut, avec un ciel très nuageux pour le premier et des averses pour la seconde.Concernant le mercure, il a été à la fête. Toutes les villes ayant profité d’un grand soleil ont dépassé les 20°C : Séoul et Gangneung 22°C, Daejeon et Daegu 23°C et la maximale pour le deuxième jour d’affilé pour Gwangju, avec 24°C. La côte sud et Jeju ont, pour leur part, oscillé entre 17 et 18°C.Dans ce contexte d’adoucissement des températures, Météo-Corée a émis des avertissements « sécheresse » dans tout le pays sauf dans certaines zone sur les littoraux est et sud. Elle alerte également les habitants sur le risque particulièrement élevé d’incendies de forêt.