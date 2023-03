Anniversaire de Bouddha : « Paix de l'Esprit, Monde du Bouddha »

Photo : YONHAP News

L’anniversaire de Bouddha, célébré le 8 avril selon le calendrier lunaire, tombe cette année le 27 mai prochain. A l’approche des festivités, le comité de célébration de la nativité a annoncé, hier, le slogan 2023 : « Paix de l'Esprit, Monde du Bouddha ».Le comité a expliqué que ce slogan exprime le souhait de voir les gens surmonter l'instabilité de leur quotidien, provoquée par la pandémie de COVID-19 et trouver la paix de l'esprit grâce aux enseignements du Bouddha pour pouvoir cohabiter de manière égale dans le monde de ce dernier.« Non seulement les bouddhistes, mais tous les citoyens devraient connaître la guérison et la stabilité et trouver ainsi la paix intérieure afin d'atteindre l'univers du Bouddha, soit l'état ultime de la paix », a poursuivi le comité. A cette occasion, il a aussi dévoilé les affiches pour la célébration de la naissance de Bouddha ainsi que pour le festival des lanternes de lotus, l’un des moments clés des festivités.Chaque année, le comité de célébration de l'anniversaire de Bouddha sélectionne à travers un concours un nouveau slogan, utilisé parallèlement à celui de base : « Nous aussi comme le Bouddha ».