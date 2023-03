Prix de l’eau potable : plus forte hausse en 17 ans

Photo : YONHAP News

La hausse des prix n'épargne pas l'eau. Selon les données publiées par l'Institut national des statistiques (Kostat), l'indice des prix de l'eau potable en février a bondi de 4,6 % en glissement annuel pour s'établir à 109,50. Il s'agit de la plus forte augmentation jamais enregistrée en 17 ans et un mois. En janvier 2006, la hausse avait atteint 6,1 %.Ces derniers temps, plusieurs collectivités locales, touchées par la hausse du coût de la production de l'eau du robinet, ont successivement procédé à une augmentation de leurs tarifs. En janvier, le prix de l'eau potable domestique a bondi de 20,8 % à Séoul pour atteindre 580 wons, l'équivalent de 41 centimes d'euro, par mètre cube. A Daegu, dans le sud-est du territoire, il a connu une hausse de 8,6 % pour s'élever à 630 wons, soit 45 centimes d'euro.Les prix de l'eau minérale ont également bondi. Leur indice est passé à 109,24 en février, en hausse de 7,1 % en un mois. Cette croissance, la plus élevée depuis juillet 2011, est attribuable à la montée des coûts des matériaux tels que les bouteilles en plastique, ainsi que de ceux de la main-d'œuvre.A titre d’exemple, le mois dernier, la Jeju Development Corporation a rehaussé de 9,8 % en moyenne les tarifs de son eau minérale Jeju Samdasoo, qui détient la part de marché la plus importante sur le marché sud-coréen de l'eau embouteillée. Il s’agit de la première hausse en cinq ans.