Yoon Suk-yeol tacle indirectement le camp de l'opposition

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni mardi le conseil des ministres hebdomadaire. Au cours de cette conférence, Yoon Suk-yeol a évoqué sa rencontre, lors de son déplacement à Tokyo la semaine dernière, avec les dirigeants du Parti démocrate constitutionnel.Selon le chef de l’Etat, un des membres de cette première formation de l’opposition du Japon lui a annoncé son intention de se rendre bientôt à Séoul pour persuader en personne les députés de l’opposition sud-coréenne de retisser des relations entre les deux pays. Le président Yoon a déclaré s’être alors senti honteux. Ces propos tenus à huis clos ont été dévoilés aujourd’hui par certains participants au conseil d’hier.Sur ce sujet, le Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que son locataire avait de fait affirmé avoir honte des mouvements de l’opposition de son pays, qui continuent de mettre en cause son initiative de réchauffer les liens avec l’archipel, tandis que les hommes politiques nippons la salue, pouvoir et opposition confondus.Yoon a par ailleurs comparé la brouille sud-coréano-japonaise à une clôture dressée entre des voisins. Selon lui, pour rétablir leurs relations refroidies, il vaut mieux être le premier à l’enlever au lieu d’attendre que l’autre fasse le premier pas.Le président croit ainsi que le plan gouvernemental visant à dédommager les victimes du travail forcé au Japon du temps de la colonisation à l’aide de contributions financières des entreprises sud-coréennes permettra à son pays de prendre les devants sur le Japon au niveau moral et à celui-ci de finir par y réagir favorablement.