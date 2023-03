Le président de la KBS reçoit l’ambassadrice rwandaise en Corée du Sud

Photo : KBS News

A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Rwanda, l'ambassadrice rwandaise à Séoul, Dalila Yasmin Amri Sued, a été reçue hier par le président de la KBS, Kim Eui-chul, à Yeouido.Lors de cet entretien, Kim a expliqué que la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne, avait conclu un protocole d'entente avec la RBA, la chaîne publique rwandaise, en 2021 en vue de favoriser les échanges bilatéraux. Il a déclaré espérer que cet accord permettrait de promouvoir les contenus audiovisuels de la première chaîne sud-coréenne dans le pays d'Afrique de l'Est et d'élargir les échanges entre leurs nations.Son interlocutrice a de son côté fait remarquer que ses concitoyens accèdent aujourd'hui aux contenus culturels « made in Korea », dont la k-pop, à travers des plateformes en ligne. Elle a également souhaité que les échanges bilatéraux dans le domaine des émissions ou des films permettent aux deux populations de se sentir plus proches.Amri Sued est en poste à Séoul depuis novembre 2019. Elle représente également son pays auprès du Cambodge et du Laos.A la suite de sa visite, la maison-mère de KBS WORLD a annoncé qu’elle s'efforcera de développer davantage les liens bilatéraux non seulement dans le secteur des médias, mais aussi dans d'autres domaines, en étroite coopération avec l'ambassade du Rwanda en Corée du Sud.KBS WORLD diffuse ses programmes radio et télé en direction de l’Afrique. Et au Rwanda, plus particulièrement, ses émissions peuvent être captées via la chaîne locale Moreplex TV.