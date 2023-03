Travail forcé : le gouvernement entend élaborer une loi spéciale visant à indemniser toutes les victimes

Photo : YONHAP News

Le plan d’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon durant la Seconde guerre mondiale, annoncée le 6 mars par le gouvernement, concerne pour le moment les 15 ex-ouvriers et leurs descendants qui ont obtenu gain de cause devant la justice sud-coréenne en 2018.La grogne monte alors chez les autres anciens travailleurs et leurs proches. Certains d’entre eux sont en procès et les autres n’ont pas encore engagé d’action judiciaire. Pourtant, ils souhaitent eux aussi recevoir un dédommagement et appellent alors à l’élaboration d’une loi spéciale en ce sens.Afin de libérer leur parole, la Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial (FOMO), chargée de distribuer la compensation, a organisé hier une réunion qui se poursuivra jusqu’à demain.Pas moins de 200 intéressés y étaient présents. L’un d’entre eux a exigé du gouvernement qu’il restitue aux victimes l’argent reçu de la part du Japon en vertu de l’accord de 1965, qui a rétabli les liens diplomatiques entre les deux voisins.De fait, l’exécutif sud-coréen avait distribué quelque 9,2 milliards de wons, ou 6,5 millions d’euros, soit 9,7 % des prêts accordés à l’époque par Tokyo pour un peu plus de 835 000 cas d’enrôlement entre 1975 et 1977, et près de 650 milliards de wons, l’équivalent de 462 millions d’euros, à 78 000 personnes entre 2005 et cette année. Une indemnisation qui semble encore loin d’être suffisante aux yeux des sud-Coréens exploités par des entreprises nippones et de leurs familles.Après avoir écouté leurs opinions jusqu’à demain, la FOMO cherchera à faire adopter une législation ad hoc visant à résoudre la question de ces travailleurs.