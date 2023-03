Epargnes en devises étrangères : plus grand recul en 10 ans et 8 mois

Photo : YONHAP News

Les dépôts en devises étrangères des résidents en Corée du Sud ont diminué de 11,7 milliards de dollars fin février en glissement mensuel. Il s’agit de la baisse la plus importante depuis juin 2012. Selon les données de la Banque de Corée (BOK), ils se sont élevés à 97,5 milliards de dollars, poursuivant le recul pour le deuxième mois consécutif.Ces épargnes appartiennent aux habitants et entreprises sud-coréens, aux étrangers résidant dans le pays depuis plus de six mois ainsi qu’aux sociétés étrangères installées au pays du Matin clair.Par devise, les soldes des dépôts ont diminué de 8,1 milliards de dollars pour atteindre 84,1 milliards. La BOK a expliqué ce phénomène par le paiement des importations des firmes et le retrait de fonds d’investissement direct étranger. Ceux en euro et en yen ont également chuté respectivement de 2,1 milliards et 880 millions de dollars.Enfin, les épargnes des entreprises ont connu un déclin de 11,3 milliards de dollars et celles des particuliers de 400 millions de dollars.