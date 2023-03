Séoul et Washington effectuent un exercice d’escorte de navires de débarquement

Photo : YONHAP News

Les vaisseaux sud-coréens et américains ont effectué mardi un exercice de convoi de leurs troupes ayant participé au débarquement.A en croire la marine sud-coréenne, la manœuvre s’est déroulée dans la mer de l’Est, au large de Pohang plus exactement, et une dizaine de navires y ont été mobilisés. Il s’agissait de déplacer les vaisseaux de débarquement vers la zone d’opération sous leur escorte. Cet entraînement s’inscrit dans le cadre de l’exercice combiné de débarquement amphibie « Ssangyong » que Séoul et Washington organisent actuellement.Les images rendues publiques montrent notamment que deux navires d'assaut amphibie sud-coréens, le Dokdo et le Marado, et celui de la marine américaine Makin Island se dirigent vers le site de leurs opérations sous la protection des vaisseaux d’escorte.Sachez que l’USS Makin Island est capable de transporter jusqu’à 2 800 militaires et 20 chasseurs furtifs F-35B. D’où son surnom « le petit porte-avions ».