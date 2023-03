Justice : Lee Jae-myung inculpé pour abus de confiance et corruption

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, a été inculpé ce matin par le Parquet pour des allégations d’abus de confiance et de corruption, liées à son rôle joué dans les projets d’aménagement urbain de Daejangdong et de Wirye, ainsi que dans le scandale entourant le club de football du Seongnam FC. Cette inculpation intervient 18 mois après le lancement de l'enquête.Le Bureau des procureurs du district central de Séoul a retenu plusieurs chefs d’accusation, dont l'abus de confiance, les violations des lois sur les conflits d'intérêts et la corruption. Ces infractions auraient été commises durant son mandat en tant que maire de Seongnam, de 2010 à 2018.Le numéro un de la première formation de l’opposition est accusé d'avoir accordé des traitements de faveur à des promoteurs privés dans le cadre des projets de Daejangdong et de Wirye et d'avoir ainsi causé d'immenses manques à gagner à la ville qu’il gouvernait. Le ministère public lui reproche également d'avoir sollicité plusieurs entreprises pour faire des dons au Seongnam FC en échange de faveurs administratives.En indiquant que celle-ci était d'ores et déjà prévisible, le principal intéressé a réagi à son inculpation. Il a prétendu que ce sont d’anciens procureurs qui auraient tiré profit du projet de Daejangdong et que le Parquet avait délibérément omis d'enquêter sur les soupçons pesant sur ces derniers. Il a également affirmé que la vérité sera révélée devant le tribunal.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a accueilli favorablement la décision du Parquet, soulignant que personne n'est au-dessus des lois.Le Minjoo, de son côté, entamera des discussions internes pour décider d'appliquer ou non l'article 80 de la charte du parti, qui stipule la suspension des membres de la formation en cas d’inculpation pour corruption, sauf si celle-ci est reconnue comme résultant d'une répression politique ou d'un autre motif injuste.