Apple Pay : plus d’un million de cartes enregistrées rien qu’au premier jour

Photo : YONHAP News

Hier, Apple Pay est entré en service en Corée du Sud. Et son démarrage est explosif. En effet, le nombre d’enregistrements de carte pour le système de paiement mobile de la marque à la pomme a dépassé le million rien qu’au premier jour. Chung Tae-young, vice-président de Hyundai Card, s’est félicité sur sa page Facebook en écrivant que plus d’un million de jetons d’Apple Pay ont été émis, et que le géant californien avait qualifié cette prouesse d’un record jamais atteint. L’entreprise sud-coréenne est pour le moment le seul collaborateur du service d’Apple.Le jeton, mentionné par Chung, constitue un numéro qui remplace les données de cartes de crédit. Apple Pay ne sauvegarde pas celles-ci directement dans son serveur ou les terminaux des utilisateurs, mais crée un numéro de compte crypté, propre à chaque appareil, avant de l’enregistrer dans la puce de sécurité de ce dernier.A titre d'exemple, si une personne enregistre sa carte dans deux appareils distincts comme un iPhone et une Apple Watch, deux jetons seront alors émis.Le numéro deux de Hyundai Card a également expliqué être au courant du retardement de l’enregistrement des cartes Visa, ajoutant que ce problème était en train d’être réglé.Apple Pay est disponible à présent dans les superettes de proximité, les grands magasins ainsi que sur plusieurs sites de vente et applications mobiles comme Musinsa et Baemin.