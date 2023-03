Le nombre de nouveau-nés au plus bas, celui de décès au plus haut

Photo : YONHAP News

Le nombre de naissances est à son plus bas niveau, alors que celui de morts a battu son record. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat) publiées aujourd’hui, 23 179 bébés ont vu le jour en janvier dernier en Corée du Sud, soit un recul de 6 % sur un an. Un chiffre jamais enregistré depuis 1981, soit le début de ces statistiques.Toutes les villes et les provinces ont connu une régression à part Incheon. Le taux de natalité s’est établi à 5,3 pour 1 000 habitants, un autre record à la baisse. La ville de Sejong a occupé la tête avec 9,6 et la province de Gyeongsang du Sud est en dernière position, enregistrant 4,4.Par contre, le nombre de personnes décédées a augmenté de 9,6 % pour s’élever à 32 703. Le Kostat a indiqué que cette hausse était imputable au vieillissement de la population et aux répercussions de la pandémie de COVID-19. Le nombre de nouvelles infections était de 1,1 million en janvier, contre 215 000 il y a un an.Avec un solde naturel négatif, la population sud-coréenne a donc diminué de 9 524 individus, le recul le plus important pour un mois de janvier. Et en raison du faible taux de natalité et du vieillissement des habitants du pays du Matin clair, ce dernier connaît une décroissance démographique depuis novembre 2019, à savoir pour le 39e mois de suite.Par ailleurs, le nombre de mariages a grimpé de 21,5 % pour atteindre 17 926, en raison de l’affaiblissement de l’épidémie. Celui de divorces a régressé de 1,4 % à 7 251.