Parlement : le projet de loi « K Chips Act », bientôt à l'adoption

Photo : YONHAP News

Le projet de révision visant à élargir les crédits d’impôt des investissements dans les installations de semi-conducteurs fait son chemin au Parlement. Sa commission de la stratégie et des finances a entériné aujourd’hui ce texte appelé « K Chips Act ». La proposition consiste à augmenter les taux de déduction d’impôt de 8 à 15 % pour les grandes entreprises et de 16 à 25 % pour les PME, concernant les investissements dans les domaines des technologies stratégiques de l’Etat.Quatre secteurs étaient concernés à l’origine, à savoir les puces électroniques, les accumulateurs électriques, les vaccins et les écrans, mais ceux liés à la neutralité carbone, comme la mobilité du futur et l’hydrogène y ont été ajoutés à la demande du Minjoo, le premier parti de l’opposition. Le texte amendé devrait être déposé en session plénière le 30 mars.Or, cette révision ne fait pas l’unanimité. Jang Hye-young, députée du Parti de la justice, un petit mouvement progressiste, a critiqué le deux poids deux mesures du gouvernement. Selon elle, les autorités publiques ont augmenté l’an dernier le budget pour les droits des personnes en situation de handicap de seulement 0,8 % du montant réclamé en raison des finances de l’Etat, alors que le « K Chips Act » implique plus de 1 000 milliards de wons de réduction par an, soit 994 millions d’euros.Yang Kyung-sook, élue du Minjoo, a pour sa part souligné que les crédits d’impôts sont excessifs pour les conglomérats, demandant d’introduire une taxe sur leurs bénéfices exceptionnels pour soutenir les classes défavorisées.