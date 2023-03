Pyongyang a tiré hier plusieurs missiles de croisière

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de montrer les muscles. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier avoir détecté plusieurs missiles de croisière tirés vers la mer de l’Est depuis la côte de Hungnam, dans la province de Hamgyong du Sud, dans le centre-est du territoire. Les lancements ont commencé à 10h15. Leur nature détaillée et la distance parcourue sont en cours d’analyse.La démonstration de force de mercredi est intervenue trois jours seulement après que Pyongyang ait testé un projectile balistique de courte portée, alors depuis les environs de Tongchang-ri dans le nord-ouest du pays.Le régime de Kim Jong-un poursuit ainsi ses provocations militaires en direction de la Corée du Sud et des Etats-Unis, qui doivent conclure aujourd’hui leurs exercices conjoints les plus importants depuis cinq ans, « Freedom Shield ».A noter que les missiles de croisière sont difficiles à repérer avec des radars, puisqu’ils peuvent voler à une altitude plus basse que les engins balistiques et changer librement leur direction de vol.Selon l’armée sud-coréenne, les projectiles tirés hier auraient volé pendant plus de deux heures et seraient des missiles de croisière stratégiques de longue portée, considérés comme des « Tomahawk nord-coréens ». Il s’agissait en tout cas de la quatrième bravade de l’Etat communiste depuis le début des manœuvres sud-coréano-américaines, le 13 mars. Ces dix derniers jours, il a lancé des missiles de courte et longue portée et d’autres de croisière.Le JCS a assuré que Séoul et Washington maintiendraient une posture de défense commune et solide.