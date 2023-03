Choo Kyung-ho : Séoul surveille de près le marché financier mondial

Photo : YONHAP News

Suite à la hausse d’un quart de point des taux directeurs américains hier, la Banque de Corée (BOK) peut légèrement souffler au sujet de sa politique monétaire. Mais, toujours préoccupée par l'inflation et le taux de change, elle pourrait elle aussi relever son taux directeur, pour ne pas élargir davantage l'écart avec ceux américains, qui est déjà de 1,5 point, un record historique.De son côté, le vice-Premier ministre à l'Economie s'est engagé à surveiller de très près 24h sur 24 la situation du marché financier mondial ainsi que la santé du système financier du pays, et à prendre des mesures de stabilisation en cas de nécessité.Choo Kyung-ho a également assuré que de grands efforts gouvernementaux seraient déployés pour étouffer les risques potentiels des entreprises marginales, des gros débiteurs et des établissements du secteur immobilier fragilisés. Avant de demander aux acteurs financiers de bien gérer les risques et de s'assurer d’avoir des fonds suffisants.Concernant les turbulences sur le marché provoquées par la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), Choo, également ministre des Finances, les a trouvées plutôt légères, tout comme sur les marchés de titres, obligataire et de changes du pays du Matin clair.Le ministre a expliqué que la situation s'est stabilisée rapidement grâce à la taille modeste des investissements sud-coréens dans les banques actuellement en crise, et surtout grâce à la bonne santé financière des sociétés concernées locales.Après la faillite de la SVB, la bourse sud-coréenne a perdu 2 500 milliards de wons, soit environ 1,7 milliard d'euros. Une somme représentant 1,84 % de sa valeur totale.