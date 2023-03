Yoon Suk-yeol visite les commandements du contre-espionnage et des cyberopérations

Photo : YONHAP News

Fait rarissime, le président de la République a visité hier les sièges du Commandement du contre-espionnage de la défense (DCC) et celui des cyberopérations (COC). Objectif de ces déplacements : se faire briefer sur leurs projets principaux de l’année.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a demandé au DCC d’accomplir sincèrement sa mission de protéger la liberté, de défendre le pays et de contrecarrer les activités d’espionnage. Pour le chef de l’Etat, le commandement est en train de retrouver son rôle d’origine depuis le changement de son appellation en novembre dernier.Le dirigeant a également souligné la nécessité d’établir une forte posture de sécurité militaire afin de faire de l’armée sud-coréenne une puissance stratégique en matière de sciences et technologies, et de prévenir pour cela les fuites des procédés clés des entreprises d’armement du pays.Au siège du COC aussi, le président Yoon a tenu à mettre en valeur son rôle. En effet, il a affirmé que la mission du commandement était plus importante que jamais pour lutter, de manière efficace, contre toute cybermenace. Il a d’emblée demandé à ses membres de faire face dorénavant aux cyberattaques de façon préventive et active.C’est la première fois en 31 ans qu’un président de la République s’est rendu en personne au DCC. Et le commandement des cyberopérations ne lui a jamais exposé ses projets au sein de son propre siège.