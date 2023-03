Sommet virtuel pour la démocratie : Yoon Suk-yeol préside la séance sur la croissance économique

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les Etats-Unis organiseront les 29 et 30 mars le deuxième sommet virtuel pour la démocratie. Sa première édition s’est tenue en décembre 2021.Un haut responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche en a dévoilé hier les détails. Selon lui, comme il y a deux ans, c’est Joe Biden qui présidera les débats, mais cette fois avec les dirigeants de la Corée du Sud, des Pays-Bas, de la Zambie et du Costa Rica.Lors de la cérémonie d’ouverture, le 29 mars, Biden, les chefs d’Etat ou de gouvernement de ces quatre nations et le patron des Nations unis Antonio Guterres prononceront leur discours. Puis, Yoon Suk-yeol présidera la séance consacrée à la croissance économique. Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que son locataire avait reçu le 12 mars l’invitation de son homologue américain.Et le deuxième jour, de hauts responsables de rang ministériel des pays participants pourront eux aussi prendre part à la conférence. Le pays du Matin clair organisera alors une session sur la lutte anti-corruption.A noter aussi que cette année encore, Taïwan a été invité à l’assise, comme il l’avait été en 2021 aux côtés de quelque 110 Etats, dont la Corée du Sud. En revanche, la Chine et la Russie en sont toujours exclues.