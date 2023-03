Neutralité carbone : les ONG s'opposent au programme de l'administration Yoon

Photo : YONHAP News

Le plan d'action pour la neutralité carbone élaboré par l'administration de Yoon Suk-yeol a provoqué un tollé général chez les organisations écologiques et climatiques du pays.Dès la première audience publique sur le plan gouvernemental, organisée hier, des associations de lutte contre le réchauffement climatique ont demandé son retrait et la dissolution du Comité national pour la neutralité carbone et la croissance verte.Selon Choi Ji-na de l'Institut de recherches sur les technologies chimiques de Corée (Krict), le projet de l’exécutif est trop ambitieux et ambigu, avec ses objectifs basés sur des technologies incertaines dont celle de captage du carbone.Jo Eun-suk, directrice générale de la Coalition pour l'environnement du bouddhisme Won, un courant bouddhiste coréen, a, pour sa part, déclaré ne pas accepter ce genre de projet. Selon elle, pour répondre véritablement à la crise climatique, le Comité national pour la neutralité carbone et la croissance verte doit cesser d’exister et le plan proposé par l’administration Yoon doit être retiré.Le gouvernement envisage, de son côté, d'organiser deux audiences publiques supplémentaires pour fixer le projet final. Cependant, il risque de faire face à une plus grande contestation du public.