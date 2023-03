La contraction du marché immobilier risque de pénaliser les entreprises de BTP et les institutions non bancaires

Photo : KBS News

Les taux d’intérêt restent toujours élevés et cela pénalise le marché immobilier. Dans ce sillage, la déroute de certaines entreprises de BTP et caisses d’épargnes sud-coréennes est redoutée.A en croire un rapport élaboré par la Banque de Corée (BOK), le montant des prêts que les institutions non bancaires ont accordés ou garantis pour des projets de promotion immobilière a dépassé la barre des 100 000 milliards de wons, pour s’élever plus exactement à 115 500 milliards, soit environ 82,7 milliards d’euros.Même situation chez les sociétés de BTP. Sur les 72 firmes cotées en Bourse analysées, plus de 18 % peuvent être exposées à une crise de liquidité d’ici un an. Le chiffre était de 13,3 % il y a un an.Le vice-Premier ministre à l’Economie s’est voulu rassurant. Lors d’une conférence macroéconomique et financière tenue aujourd’hui quelques heures après l’annonce de la décision de la Réserve fédérale américaine, qui a relevé ses taux directeurs d’un quart de point, Choo Kyung-ho a déclaré que le gouvernement redoublerait de vigilance pour scruter à la loupe l’évolution de la situation.