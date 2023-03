CDH : Séoul coparraine une résolution sur la Corée du Nord pour la 1re fois en cinq ans

Photo : YONHAP News

Une première depuis cinq ans. La Corée du Sud a coparrainé un projet de résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord, un texte à faire adopter par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (CDH). Cet organe onusien se réunit en ce moment pour sa 52e session, qui se poursuivra jusqu’au 4 avril.De 2019 au premier semestre 2022, donc sous la précédente administration, celle de Moon Jae-in, favorable au rapprochement avec Pyongyang, Séoul n’a pas rejoint les nations qui ont parrainé la résolution. Cette fois, c’est la Suède qui a présenté la première l’avant-projet. Le pays scandinave assure maintenant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), le document met en cause la loi nord-coréenne qui interdit strictement les contenus réalisés en Corée du Sud et dans d’autres pays. Il reproche aussi au royaume ermite de dépenser davantage pour ses programmes nucléaire et balistique que pour la protection sociale de ses habitants.Le texte évoque dans le même temps le sort des prisonniers de guerre sud-coréens détenus toujours au nord du 38e parallèle et la question des sud-Coréens enlevés par Pyongyang. Sans oublier le rapatriement forcé des nord-Coréens qui ont fui leur terre d’origine.