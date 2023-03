Réforme du Parquet : la Cour constitutionnelle rejette la demande d’invalider deux amendements

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle a décidé de rejeter la requête déposée par deux députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le ministre de la Justice en exercice. Ceux-ci avaient demandé à la plus haute juridiction sud-coréenne de confirmer l’invalidité de deux amendements visant à réformer le Parquet, adoptés en avril et en mai 2022. Le pouvoir de l’époque considérait l’institution comme étant trop puissante.L’affaire remonte donc à l’an dernier, alors que le Minjoo était encore le parti au pouvoir et qu’un de ses élus avait dirigé la commission parlementaire de la législation et des affaires juridiques, une commission qui joue un rôle crucial pour l’adoption d’un projet et d’une proposition de loi. Son chef d’alors a fait voter les deux textes en question sans le consentement du PPP. Sans surprise, celui-ci s’est indigné. De quoi l’amener à saisir la Cour.En vertu des deux révisions votées et avalisées finalement par le président de la République d’alors Moon Jae-in, le ministère public a transféré une large partie de ses pouvoirs d’enquêter à la Police. Il peut désormais ouvrir directement ses investigations seulement pour les affaires liées à la corruption et aux crimes d’ordre économique.