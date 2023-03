Météo : averses, ciel gris et températures en baisse

Photo : YONHAP News

Après le record de températures pour un mois de mars recensé mercredi, la météo paraît ce jeudi moins passionnante. Le ciel est couvert, accompagné de nombreuses averses, et le mercure a chuté de plusieurs degrés à l’échelle nationale.Des précipitations sont tombées depuis ce matin, de manière plus ou moins forte selon les régions, et devraient, d’après Météo-Corée, se calmer dans l’après-midi. Le temps a également observé une amélioration au fil des heures, avec de plus en plus d’éclaircies, notamment dans le nord et le sud-ouest.Par ailleurs, le thermomètre a enregistré une baisse notable. Toutes les régions, sauf le nord-ouest, sont repassées sous les 20°C. Daejeon, Daegu et Busan, entre autres, ont ainsi recensé 18°C, Gwangju et Gangneung sont tombées respectivement à 16 et 15°C. Séoul avec ses 22°C a obtenu la maximale de la journée.Enfin, la « mauvaise » concentration de particules fines affecte toujours plusieurs régions. La ville d’Incheon, à l’ouest de la capitale, et les provinces de Chungcheong du Sud et de Jeolla du Nord constituent les zones les plus préoccupantes de ce jeudi.