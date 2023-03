Pyongyang annonce avoir testé un nouveau drone sous-marin d'attaque nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait testé une nouvelle arme qu’elle avait commencé à développer il y a 11 ans. Il s’agirait d’un drone sous-marin d’attaque nucléaire.En effet, son agence de presse officielle KCNA a rapporté aujourd’hui que « la commission militaire centrale du Parti des travailleurs avait procédé, de mardi à jeudi, à des essais d’un nouveau système d’arme d’attaque sous-marine au large de la province du Hamgyong du Sud » dans le centre-est du territoire.Le média d’Etat a précisé que le drone, déployé mardi près du comté de Riwon, avait navigué pendant 59 heures et 12 minutes à une profondeur de 80 à 150 mètres avant d’atteindre hier après-midi sa cible, située dans le secteur de la baie de Hongwon. Avant d’ajouter que son ogive d’essai a alors explosé et que les résultats ont permis de vérifier ses capacités de frappe vitale.L’agence a présenté ce nouveau système d’armement comme une « arme secrète », testée à une cinquantaine de reprises ces deux dernières années.La KCNA a également rapporté que le régime de Kim Jong-un avait lancé, mercredi, quatre missiles de croisière stratégiques : deux de type « Hwasal-1 » et deux autres de modèle « Hwasal-2 », tous équipés de tête nucléaire factice. Selon elle, ces engins ont frappé avec précision leurs cibles dans la mer de l’Est après avoir volé 1 500 à 1 800 km en suivant une trajectoire en forme du chiffre 8 ou du contour d’un œuf.Ce même jour, l’armée sud-coréenne a effectivement annoncé avoir détecté quatre missiles de croisière lancés depuis la côte de Hungnam, dans la province de Hamgyong du Sud.