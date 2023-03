Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que Jimin sort son premier album en tant que soliste. Après J-Hope, Jin et RM, il devient ainsi le quatrième membre de BTS à sortir un album solo.Baptisé « Face », il contient au total six titres : tout d’abord, « Like Crazy » en version coréenne et anglaise, ensuite « Face-off », « Interlude: Dive », « Alone », et enfin « Set Me Free Pt. 2 ». Y ont participé de nombreux musiciens de grand talent comme Pdogg, Supreme Boi, GHSTLOOP, EVAN, BLVSH ou encore Chris James.D’après son agence Big Hit Music, l’artiste de 27 ans a souhaité à travers « Face » raconter ce qu’il a vécu et ressenti lors de la pandémie de COVID-19 ces deux dernières années.