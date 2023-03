Football : match Corée-Colombie, début de Klinsmann à la tête des guerriers de Taegeuk

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud rencontre ce soir à 20 heures la Colombie en match amical au stade Munsu, situé à Ulsan dans le sud-est du pays. Les yeux seront particulièrement rivés sur le banc des guerriers de Taegeuk, où s’assoira pour la première fois le nouveau sélectionneur, Jürgen Klinsmann.L’entraîneur allemand a repris les rênes de l’équipe sud-coréenne suite au départ du Portugais Paulo Bento après la Coupe du monde au Qatar. Officiellement intronisé il y a un mois, Klinsmann a dirigé jeudi son premier entraînement. Lors de la conférence de presse d’avant-match le même jour, il a passé en revue les qualités et les mérites des 25 joueurs sélectionnés, dont notamment le capitaine Son Heung-min et la pépite Lee Kang-in.Les sud-Coréens affichent un bilan positif face aux Colombiens : quatre victoires, deux matches nuls et une défaite, avec notamment deux succès lors des deux dernières confrontations.