Salmon plaide pour le retour d'employés permanents de l’Onu en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord a déclaré que le régime de Kim Jong-un devrait accepter la présence de travailleurs des organisations de l’Onu sur son territoire. Celles-ci ne comptent aucun employé permanent local depuis quatre ans. Elizabeth Salmon a tenu ces propos mercredi dans un entretien accordé à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, à Genève.Lors de l’interview, Salmon a déclaré que Pyongyang a fermé ses frontières en janvier 2020 pour répondre à la pandémie de COVID-19, ce qui a aggravé la souffrance de ses habitants. Selon elle, un tel blocage a permis au pays communiste de donner la priorité au développement de ses armes militaires tout en renforçant le contrôle sur sa population.La rapporteuse spéciale a souligné que la reprise des activités des travailleurs onusiens sur le terrain pourrait permettre d’ouvrir les portes du royaume ermite qui a préféré complètement s’isoler. D’après elle, il serait nécessaire d’élaborer une stratégie de négociations, couvrant non seulement la sécurité mais aussi l’économie et les droits de l’Homme, pour faire changer le régime de Kim Jong-un qui ne cesse de renouveler ses provocations nucléaire et balistique.Dans le passé, l’Onu menait ses activités au nord du 38e parallèle en y faisant séjourner en permanence quelques employés des organisations placées sous son égide, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou encore le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).Or, les travailleurs onusiens ont dû plier bagages à cause de l’escalade des tensions aussi bien que du blocage des frontières pour des raisons sanitaires.Mais, étant donné que la Corée du Nord a récemment allégé les mesures sanitaires dans les zones frontalières avec la Chine, elle semble désormais à court d’arguments pour interdire la présence des employés de l’Onu sur son sol.