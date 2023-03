Terraform Labs : le co-fondateur Kwon Do-hyung arrêté au Monténégro

Photo : KBS News

Fin de cavale pour le co-fondateur sud-coréen de Terraform Labs. Kwon Do-hyung a finalement été arrêté hier à l’aéroport de Podgorica au Monténégro.La police locale l’a identifié aujourd’hui grâce à ses empreintes digitales que les autorités concernées de ce pays des Balkans lui a remises. Au moment de son interpellation, il possédait un faux passeport. De plus, un autre membre ayant participé à la création de l’entreprise en disgrâce, du nom de Han, a lui aussi été appréhendé.La startup, basée à Singapour, avait lancé deux cryptomonnaies Terra et Luna. En avril 2022, la valeur du Terra avait atteint son plus haut niveau. Mais, un mois plus tard, la devise numérique en a perdu plus de la moitié en à peine un jour. Dans ce sillage, le stablecoin et son jeton jumeau Luna sont très vite tombés à zéro. Ce qui a causé des pertes astronomiques de plus de 50 000 milliards de wons, soit quasiment 36 milliards d'euros, aux petits investisseurs.Selon le Parquet sud-coréen, qui a ouvert des enquêtes sur cette affaire, les cours auraient été délibérément manipulés par les fondateurs.Un mois avant l’effondrement, Kwon est parti d’abord à Singapour, puis en Europe. Mais plus tard, il était difficile de le localiser. Interpol a alors diffusé en septembre une notice rouge à la demande du ministère public sud-coréen, et celui-ci a invalidé en novembre son passeport.Et le mois dernier, le gendarme boursier américain, la SEC, l’a inculpé pour escroquerie. Le Parquet de New York l’a lui aussi mis en examen pour huit chefs d’accusation.La Police sud-coréenne assure qu’il n’y aura pas de problème pour son extradition vers Séoul, une convention sud-coréano-européenne concernée existant.