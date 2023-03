Sondage : 75 % des entreprises misent sur moins de 60 heures par semaine

Photo : YONHAP News

La polémique ne retombe pas autour du projet gouvernemental portant la durée légale de travail hebdomadaire jusqu’à 69 heures.Le ministère de l’Emploi et du Travail avait proposé, le 6 mars dernier, de rendre plus flexible le système de comptabiliser les heures de sorte à autoriser les employeurs à mensualiser, trimestrialiser, semestrialiser ou annualiser le calcul. Selon cette initiative, les salariés pourraient travailler intensivement jusqu’à 69 heures par semaine durant les périodes très chargées et, en contrepartie, pourraient se reposer pleinement durant les périodes creuses.Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corée (KORCHAM) a effectué un sondage auprès de 302 entreprises pour savoir dans quelle mesure elles sont prêtes à appliquer la réforme si elle est adoptée.Selon ses résultats publiés aujourd’hui, 56 % des sociétés interrogées ont répondu qu’elles allaient recourir au nouveau dispositif de la durée légale de travail. Parmi elles, près de 72 % ont déclaré qu’elles le feront uniquement les cas échéants, par exemple, suite à une hausse sensible de leur carnet de commandes, en cas de panne de leurs installations en usine ou durant les périodes de pointe, alors qu’un peu moins de 28 % restants prévoient de l’appliquer même en temps ordinaire.Jusqu’à combien d’heures par semaine, ces firmes seraient-elles prêtes à faire travailler leurs salariés ? 74,5 % d’entre elles ont opté pour moins de 60 heures. Il signifie donc que 25,5 % ont choisi plus de 60 heures. Il s’agit pour la plupart des entreprises des secteurs manufacturiers, qui souffrent d’une sérieuse pénurie de main d’œuvre.