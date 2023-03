Séoul s’attend à ce que Pékin et Moscou jouent un rôle constructif dans le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Séoul attend que Pékin et Moscou aient un rôle constructif dans le dossier nord-coréen. C’est le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères qui a tenu ces propos.Interrogé, lors d’un point de presse hier, sur la déclaration commune entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, signée mardi à Moscou, Lim Soo-suk a en effet souhaité que les deux pays conduisent leur allié nord-coréen à arrêter ses provocations et à abandonner ses armes atomiques.Selon la voix de la diplomatie sud-coréenne, le régime de Kim Jong-un est totalement responsable de l’escalade des tensions dans la péninsule. D’autant qu’il rejette toute offre de dialogue de Séoul et Washington et enchaîne les bravades nucléaire et balistique. Aucune raison ne peut justifier ces démonstrations de force, qui violent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Dans leur déclaration conjointe, les dirigeants chinois et russe ont réitéré leur opposition à des sanctions contre Pyongyang. Ils ont en même temps exigé des Etats-Unis qu’ils présentent des conditions de la négociation avec le royaume ermite pouvant correspondre à la préoccupation « juste et raisonnable » de ce dernier.Les deux membres permanents de l’organe sécuritaire onusien ont également manifesté leur inquiétude à l’égard de la situation actuelle dans la péninsule, et ont appelé chaque partie concernée à faire preuve de sang-froid et de retenue, au lieu de chercher à imposer des mesures punitives à Pyongyang.