Le Festival de cerisiers de Jinhae, c’est parti !

Photo : YONHAP News

L’édition 2023 du Festival de Jinhae Gunhangje, connu comme le plus grand festival de cerisiers de Corée du Sud, débute ce soir avec une cérémonie. L'événement se tiendra jusqu’au 3 avril prochain à Changwon, dans le sud-est du pays.A Jinhae, les fleurs de cerisiers sont très précoces cette année. Les premiers pétales y ont été aperçus le 21 mars dernier, soit environ huit jours plus tôt que lors des saisons précédentes.Lors du rendez-vous qui a été suspendu en raison du COVID-19, plus de 4,5 millions de visiteurs sont attendus. Afin de prévenir les bousculades et autres incidents, la police va y dépêcher des véhicules de contrôle de foule. Avec deux agents à bord, ils circuleront sur le site pour disperser les festivaliers en diffusant des annonces. Ce moyen de sécurité a été introduit pour la première fois, en automne dernier, lors du Festival de feux d’artifice de Busan.