Journée de défense de la mer Jaune : Yoon Suk-yeol rend hommage aux soldats tués

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a organisé, ce matin, une cérémonie officielle pour célébrer la 8e Journée de défense de la mer Jaune au cimetière national de Daejeon, dans le centre du pays, réservé aux morts pour la patrie.Cette journée consiste à commémorer 55 hommes militaires sud-coréens tués lors de trois événements tragiques provoqués par la Corée du Nord qui se sont déroulés en mer Jaune située entre la péninsule coréenne et le continent chinois. Il s’agit de la deuxième bataille de Yeonpyeong du 22 juin 2002, de l’attaque de la corvette Cheonan par un torpilleur du 26 mars 2010 et du bombardement de l’île de Yeonpyeong du 23 novembre de la même année.Aujourd’hui, la cérémonie officielle a rassemblé environ 2 000 participants, y compris les familles des 55 victimes, des personnalités-clés du gouvernement et de l’armée.Le président de la République Yoon Suk-yeol a assisté à ce rendez-vous, soit une première depuis son investiture en mai 2022. Dans son discours, il a déclaré que ses concitoyens pouvaient mener leur vie quotidienne paisiblement grâce à ces soldats qui se sont sacrifiés pour défendre la liberté face aux provocations nord-coréennes. Le chef de l’Etat a souligné l’impératif d’accomplir le devoir de mémoire et honorer comme il se doit ceux morts pour la patrie. Avant d’ajouter que sinon, le pays n’aurait plus d’avenir.De plus, le numéro un sud-coréen n’a pas manqué de dénoncer les agissements du régime de Kim Jong-un qui continue à développer ses programmes nucléaire et balistique. Il a précisé que Pyongyang payerait pour ses provocations. Dans la foulée, il a réaffirmé la volonté de renforcer le système dit des trois axes, à savoir le système de frappes préemptives « kill chain », la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et des représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen, le « KMPR ».Depuis 2016, la Journée de défense de la mer Jaune est célébrée le quatrième vendredi du mois de mars de chaque année.