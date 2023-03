Affaire Lee Dae-jun : des anciens responsables comparaissent devant la Justice

Photo : YONHAP News

Nouvelle étape judiciaire dans le procès contre les personnalités-clés chargées de la sécurité nationale sous l’ancienne présidence, celle de Moon Jae-in, concernant le meurtre de Lee Dae-jun, fonctionnaire sud-coréen, par des soldats nord-coréens en mer Jaune à l’automne 2020.Le tribunal central du district de Séoul a organisé, aujourd’hui, sa première audience publique dans le cadre de cette affaire. La chambre pénale est censée vérifier notamment les arguments du procureur et la position des accusés.Cinq figures sont sur le banc des accusés. D’abord, Suh Hoon, l’ex-conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae est soupçonné d’avoir ordonné de supprimer les renseignements relatifs à cette affaire, lors d’une réunion ministérielle qui s’est tenue le 23 septembre 2020, au lendemain de la mort de Lee. Ensuite, Kim Hong-hee, l’ex-patron de la garde côtière, est accusé d’avoir suivi cet ordre et diffusé de fausses informations aux médias pour faire croire que le défunt voulait rejoindre le Nord de son plein gré.Enfin, Park Jie-won, l’ancien patron du Service national du renseignement (NIS), et son ex-secrétaire en chef Noh Eun-chae, ainsi que Suh Wook, ministre de la Défense de l’époque, sont suspectés d’avoir ordonné la suppression des renseignements en la matière. Lorsque Park est arrivé ce matin devant le tribunal, une petite cohue a été provoquée par la famille de Lee qui l’interpellait, au milieu des Youtubeurs et des journalistes.Tous les accusés nient toujours catégoriquement les soupçons qui pèsent contre eux. L’entourage de Suh Hoon a souligné qu’il n’avait fait que modifier le niveau de diffusion des renseignements secrets sans aucune intention de dissimuler les faits.