Le gouvernement entend lancer rapidement le projet de 15 nouveaux complexes industriels

Photo : YONHAP News

Le président de la République a en personne dévoilé le 15 mars la construction de 15 nouveaux complexes industriels dans tout le pays, dont le plus grand cluster de semi-conducteurs au monde, à Yongin. Yoon Suk-yeol a alors affirmé que la rapidité était importante pour réaliser ces projets ambitieux.Le chef de l’Etat a été entendu. Le ministère concerné, celui de l’Aménagement du territoire, a annoncé qu’il allait en choisir les promoteurs dans le courant du mois prochain. Avec pour objectif de lancer les travaux de construction en 2026. Cette annonce a été faite aujourd’hui lors de la conférence interministérielle sur les mesures d’urgence économiques et celles de relance des exportations et des investissements, présidée par le vice-Premier ministre à l’Economie.En règle générale, c’est le promoteur immobilier public LH (Land and Housing) qui assure la construction de complexes industriels d’Etat. Mais cette fois, le gouvernement envisage de la confier aussi à plusieurs autres entreprises publiques.Egalement pour mener les projets au plus vite, l’exécutif compte faciliter, si nécessaire, l’étude de leur faisabilité préliminaire, l’évaluation environnementale ou encore les procédures administratives. Il a également mis sur pied une task force interministérielle. Ses membres se réuniront pour la première fois le 31 mars.