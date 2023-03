SADD : suspension des manifestations dans le métro

Photo : KBS News

La Solidarité pour lutter contre la discrimination des personnes en situation de handicap (SADD) a décidé de mettre entre parenthèses ses manifestations dans le métro de Séoul, et ce jusqu’au 7 avril prochain.Ce revirement intervient seulement 24 heures après la reprise des contestations. En effet, les militants en fauteuil roulant avaient relancé, hier, leurs actions de protestation aux heures de pointe notamment à la station Hôtel de Ville de la ligne 1, en vue de réclamer le droit de mobilité et de vie autonome, ce après 62 jours d’arrêt.La SADD a annoncé, ce matin, la suspension de ses opérations via un communiqué de presse. Elle a précisé qu’elle s’était mise d’accord avec le service chargé de la politique pour le bien-être de la municipalité de Séoul pour se retrouver le 7 avril autour d'une table et discuter.L’institution a, par ailleurs, appelé Oh Se-hoon, le maire de la capitale, à cesser immédiatement l'enquête générale sur le versement d’une allocation supplémentaire pour l’aide et l’accompagnement à domicile. Selon elle, cette dernière aurait été lancée pour cibler uniquement les membres de l’association en question.Par ailleurs, la SADD a décidé de suspendre aussi sa manifestation matinale sur la ligne 4 jusqu’au 20 avril. Elle menait cette opération contre le ministère des Finances en l’appelant à adopter nommément une enveloppe réservée à ses revendications dans le budget de l’Etat.L’association a précisé qu’elle poursuivrait toutefois sa campagne de sensibilisation à la station Hyehwa sur la ligne 4 sans tenter de monter dans les rames, ce jusqu’à lundi prochain.