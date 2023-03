La Corée du Nord lance un missile balistique vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré ce matin un missile balistique en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et le Japon. C’est ce qu’a rapporté l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Il est en train d’analyser les détails comme la distance parcourue, l’altitude et la vitesse de l’engin.Cette bravade intervient huit jours après que le régime de Kim Jong-un a lancé un missile balistique à courte portée (SRBM) depuis Tongchang-ri dans le nord-ouest du pays, toujours vers la mer de l’Est, en prétextant l’expérimentation d’une ogive nucléaire. C’est la huitième fois cette année qu’il a procédé à un tir de missile balistique.Ce mouvement semble être une protestation contre les exercices conjoints entre Séoul et Washington. Depuis le 9 mars, quatre jours avant le début du « Freedom Shield », le royaume ermite enchaîne les menaces en lançant tout type de projectile, des SRBM et un missile balistique intercontinental (ICBM), entre autres.La Corée du Nord fustige également la manœuvre du débarquement amphibie à grande échelle « Ssangyong » qui a débuté il y a une semaine. Entre les 21 et 23 mars, elle a testé un drone d'attaque nucléaire sous-marin et des missiles de croisière stratégique de longue portée.