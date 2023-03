Diplomatie commerciale : les ambassadeurs et les consuls se réunissent à Séoul

Photo : YONHAP News

La réunion des chefs de missions diplomatiques à l’étranger débute aujourd’hui à Séoul et ce pour une durée de cinq jours, une première sous l’administration de Yoon Suk-yeol. 166 personnes y assisteront en présentiel, dont des ambassadeurs, des consuls généraux et des personnes prévues pour occuper ces postes.Le ministère des Affaires étrangères organise chaque année ce rassemblement pour partager l’orientation et la politique diplomatique du gouvernement. C’est la première fois depuis quatre ans et trois mois que ces représentants se réunissent en face à face.Cette année, le mot clé de la conférence est la diplomatie commerciale pour booster les exportations. Dans ce cadre, des consultations entre de hauts diplomates et des industriels, des pourparlers sur le soutien des expéditions des centrales nucléaires ainsi qu’une réunion stratégique pour les ventes de matériels militaires sont attendus.Un débat se déroulera également sur le sujet de la sécurité économique, la paix dans la péninsule coréenne et la protection des ressortissants sud-coréens.Lors du discours d’inauguration, le ministre des Affaires étrangères, Park Jin, a déclaré renforcer le rôle pionnier des missions diplomatiques pour donner un coup de pouce aux exportations, notamment dans le domaine des centrales nucléaires, du BTP et des équipements industriels. Il a ainsi souligné l’importance de leur coopération pour faire de la Corée du Sud un des cinq principaux acteurs du commerce international d’ici 2026.Par ailleurs, les participants visiteront vendredi prochain l’éventuel site de l’Exposition universelle de 2030 à Busan pour conforter la volonté de de la Corée du Sud de l’accueillir.