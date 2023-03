Séoul entend participer aux projets de reconstruction des infrastructures de transport de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud participera à un forum de haut niveau pour discuter de la reconstruction des infrastructures de transport de l’Ukraine.Organisé conjointement par le ministère polonais des Infrastructures et le Forum international des transports (FIT) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), cet événement se déroulera ces mercredi et jeudi dans la région polonaise de Rzeszów-Jasionka, près de la frontière ukrainienne. Il accueillera des ministres et des vice-ministres de 32 nations, dont les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et la France.Le pays du Matin clair sera représenté par Lee Seong-hae, président de la Commission des transports métropolitains (MTC). Ce dernier prévoit de faire part de la volonté du gouvernement sud-coréen de participer aux projets de reconstruction de l’Ukraine, en mettant en avant son expérience de redressement après la guerre de Corée et ses capacités liées aux transports et à la logistique.Le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports Won Hee-ryong a déclaré pour sa part que Séoul ne ménagerait pas ses efforts pour partager ses connaissances avec le pays agressé et d’autres organisations mondiales.