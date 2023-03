Travail forcé : les victimes réclament de saisir des brevets de Mitsubishi Heavy Industries

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens forcés à travailler pour l’entreprise japonaise Mitsubishi Heavy Industries pendant la Seconde guerre mondiale ont lancé un processus juridique pour imposer l’exécution du versement de l’indemnisation.Deux victimes et deux membres de famille d’anciens travailleurs décédés ont demandé vendredi dernier au tribunal du district de Daejeon de saisir des brevets du géant nippon et de les monnayer. Ils ont déjà obtenu gain de cause avec la réclamation du dédommagement contre ce dernier en février 2014 et en mai 2015. Le montant qui doit leur être accordé s’élève à 680 millions de wons, soit 485 000 euros.Pourtant, la Cour suprême retarde le jugement final depuis trois ans. Les plaignants ont finalement décidé de ne plus attendre, alors que le gouvernement sud-coréen a récemment décidé de dédommager les victimes de la mobilisation forcée avec un fonds financé par des sociétés du pays du Matin clair. Plusieurs victimes concernées ont déjà exprimé leur opposition à la fondation en question sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.Selon l’avocat des demandeurs, leur créance est due aux actes illicites de la firme japonaise et elle ne peut pas être remboursée par un tiers contre leur volonté.