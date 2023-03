La Corée du Nord tient une réunion de son comité olympique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu une assemblée générale de son comité olympique vendredi dernier à Pyongyang. C’est ce qui a été rapporté le lendemain par la KCNA.L'Agence centrale de presse nord-coréenne a indiqué que Ri Song-hak, vice-Premier ministre, et Kim Il-guk, chef du comité et ministre des Sports, y étaient présents. Toujours selon elle, plusieurs questions ont été abordées, telles que les moyens de décrocher plus de médailles dans les compétitions internationales et la lutte contre le dopage.Pour rappel, Pyongyang avait refusé d’envoyer ses athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en raison des risques d’infection au COVID-19. Le Comité international olympique (CIO) avait alors suspendu le pays communiste jusqu’à fin 2022. Ce dernier peut ainsi prendre part aux éditions à venir à partir de cette année.Certains prévoient que la Corée du Nord réapparaisse sur la scène internationale à travers des événements sportifs. Les yeux sont rivés notamment sur la possibilité que le royaume ermite puisse participer aux Jeux asiatiques prévus en septembre à Hangzhou, en Chine, et aux Jeux olympiques d’été 2024 à Paris.