Affaire Terraform Labs : Kwon Do-hyung compte faire appel de la prolongation de sa détention

Photo : YONHAP News

Le co-fondateur de la société de blockchain Terraform Labs, Kwon Do-hyung devrait faire appel de la prolongation de sa période de détention jusqu'à 30 jours. C’est ce qu’a rapporté samedi dernier le quotidien monténégrin Vijesti en citant son avocat.Le tribunal situé à Podgorica, la capitale du Monténégro, a pris cette décision du fait qu’il est un étranger résidant à Singapour et que son identité n’a pas clairement été vérifiée. D’habitude, le pays des Balkans autorise seulement au maximum 72 heures de garde à vue.Pour rappel, Kwon a été arrêté le 23 mars à l’aéroport de Podgorica alors qu’il voulait monter dans un avion à destination de Dubaï avec un faux passeport. Il est recherché par Séoul et Washington pour l’escroquerie de plusieurs milliards de dollars sur des actifs de crypto-monnaie. Il s’est volatilisé en avril 2022 peu de temps avant la chute des monnaies virtuelles de son entreprise, TerraUSD et Luna.Après avoir rejoint Singapour, le fugitif est arrivé au Monténégro en passant par Dubaï et la Serbie. Au lendemain de son arrestation, la police monténégrine l’a accusé de falsification de documents officiels. Si les autorités locales mènent une procédure sur place, Kwon risque d’attendre longtemps avant d’obtenir sa sentence, sans parler de la décision de son extradition en Corée du Sud ou aux Etats-Unis.L’affaire Terraform Labs a aussi attiré l’attention des médias étrangers. L’agence AFP a affirmé que des experts en économie avaient averti depuis longtemps que la société de Kwon était une fraude financière. Washington Post, quant à lui, a publié un article intitulé « Comment un mastodonte des cryptomonnaies est-il devenu un fugitif ? ».