Les cosmétiques « made in Korea » reviennent en force à l’étranger

Photo : KBS News

L’industrie cosmétique sud-coréenne, qui dépendait beaucoup du marché chinois, diversifie ses débouchés à mesure qu’une nouvelle période post-pandémique s’ouvre. Séoul s’attend alors au redressement du domaine en question.Par exemple, un fabricant de conception d’origine (ODM) avait gagné plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le marché chinois avant le COVID-19. Pourtant, il s’est lancé récemment sur des marchés en Asie du Sud-est et a vu ses ventes bondir de 70 % en Indonésie notamment.Seo Yoon-won, directeur d’un département du fournisseur, a expliqué que la « k-beauty » connaissait la croissance la plus rapide au sein des nations d’Asie du Sud-est. Les entreprises de cosmétiques sud-coréennes se tournent désormais vers d’autres pays, parce que leurs exportations en Chine avaient baissé au premier semestre de l’année dernière, ce pour la première fois en 11 ans. Un phénomène qui s’expliquait notamment par la tendance des Chinois à consommer davantage de produits locaux.En revanche, les ventes des articles de beauté sud-coréens continuent de croître aux Etats-Unis et au Japon. Quant aux ventes en ligne, les cosmétiques ont occupé la plus grande part, et leurs exportations dans ces deux pays ont bien dépassé celles en direction de la Chine.Park Eun-jeong, chercheuse de Hana Securities, a estimé que le développement du marché en ligne permettait aux entreprises de viser plus facilement les marchés étrangers, et que les consommateurs du monde entier porteraient plus d’intérêts aux produits « made in Korea ».Le gouvernement sud-coréen compte, de son côté, augmenter les soutiens marketing de la « k-beauty » autour des pays d’Asie du Sud-est.